فرصتين عقاريتين بمزاد جادة الاستثمار

وسيطرح في المزاد فرصتين استثماريتين بمواقع استراتيجية نوعية، حيث يتكون العقار الأول من أرض تجارية على طريق الملك فهد بحي النخيل شمالي الرياض بمساحة تتجاوز الـ 2,260 متر مربع وبالقرب من أبرز معالم الرياض كالدائري الشمالي وطريق التخصصي ومركز الملك عبد الله المالي؛ والعقار الثاني عبارة عن مبنى تجاري بإطلالة مباشرة على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" بمنطقة تشهد كثافة سكانية وطلبًا عاليًا وبالقرب من برج الفيصلية وطريق الملك فهد وحديقة الملك سلمان وطريق العروبة.