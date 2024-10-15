خلال أسبوع.. "937" يتلقى أكثر من 324 ألف اتصال ونسبة الرضا تتجاوز 91 %

وأشار المركز إلى أن منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلاً كبيراً، حيث سجّلت منصة "إكس" 12705 تفاعلات، بإجمالي أكثر من 361 من أول العام، بينما بلغ عدد التفاعلات عبر البريد الإلكتروني 1286، بإجمالي أكثر من 54 ألفاً منذ بداية 2024.