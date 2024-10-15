خلال أسبوع.. "937" يتلقى أكثر من 324 ألف اتصال ونسبة الرضا تتجاوز 91 %

أعلن مركز الخدمات الصحية (937) التابع لوزارة الصحة، استقباله أكثر من 324 ألف مكالمة خلال الأسبوع المنتهي من 6 إلى 12 أكتوبر.
وأوضح المركز أن عدد المكالمات الواردة بلغ 324.767 مكالمة، بينما بلغ عدد المكالمات الصادرة 48.473 مكالمة خلال الفترة نفسها.
وكشف المركز أن إجمالي المكالمات منذ بداية عام 2024 تجاوز 10 ملايين مكالمة، مع نسبة رضا عن الخدمات بلغت 91.35 %.
ووفقاً لتقرير المركز، تمّ تسجيل 40.009 بلاغات، واستقبلت خدمة الاستشارات الطبية 76.346 مكالمة. كما تمّ حجز 25.888 موعداً للمراكز الصحية، إضافة إلى 68 موعداً لعيادات مكافحة التدخين.
وأشار المركز إلى أن منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلاً كبيراً، حيث سجّلت منصة "إكس" 12705 تفاعلات، بإجمالي أكثر من 361 من أول العام، بينما بلغ عدد التفاعلات عبر البريد الإلكتروني 1286، بإجمالي أكثر من 54 ألفاً منذ بداية 2024.