القمة الخليجية الـ44.. مشاركة ولي العهد تُبَلور جهود المملكة لتوحيد الموقف الخليجي

كل هذه النجاحات الدولية التي خرجت من المجلس، كان للمملكة بصمة فيها وعكست مكانة هذا التكتل الخليجي، فدعمت الدورة الـ44 للمجلس قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض برئاسة سمو ولي العهد حفظه الله، ترجمة لجهود دول التعاون الخليجي لإحلال الأمن والاستقرار ونصرة قضايا المسلمين.