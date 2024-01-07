نائب أمير مكة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لإزالة الأحياء العشوائية بجدة

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة اليوم اجتماع اللجنة التنفيذية لإزالة الأحياء العشوائيات بجدة، بحضور مسؤولي الجهات ذات العلاقة.
واستعرض الأمير سعود بن مشعل الأعمال التي تم تنفيذها لإزالة الأحياء العشوائية بجدة والبالغ عددها 32 حياً عشوائياً، والرامية لتحسين جودة الحياة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الحد من انتشار الظواهر السلبية على كافة الأصعدة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُّخذت حيالها التوصيات اللازمة.
كما استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة قائد المنطقة الغربية اللواء الطيار الركن أحمد بن علي الدبيس، حيث أشاد بالجهود التي يبذلونها للدفاع عن الوطن، كما استمع لإيجاز عن أعمال القيادة بالمنطقة الغربية.
يأتي هذا فيما استقبل نائب أمير المنطقة في مقر الإمارة بجدة، رؤساء مجالس الغرف التجارية بمكة المكرمة عبدالله كامل، وجدة محمد ناغي، والطائف غازي القثامي.
واستمع إلى شرح من رؤساء مجالس الغرف الثلاث؛ عن الإستراتيجيات والخطط المستقبلية للغرف الثلاث الرامية لتوفير بيئة خصبة للاستثمار تُسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كذلك برامج دعم رواد ورائدات الأعمال وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واستقبل مدير شرطة المنطقة اللواء صالح الجابري، الذي سلّمه تقريراً عن أعمال القطاع في المنطقة خلال عام 2023.
وقدّم الأمير سعود بن مشعل شكره وتقديره لرجال الأمن بشرطة المنطقة؛ نظير جهودهم في حفظ الأمن وحماية الممتلكات وتعقّب المخالفين.
كما استمع إلى إيجاز عن محتوى التقرير الذي يحوي إحصاءات عن الجهود الأمنية لشرطة المنطقة.