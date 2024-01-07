نائب أمير مكة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لإزالة الأحياء العشوائية بجدة

واستعرض الأمير سعود بن مشعل الأعمال التي تم تنفيذها لإزالة الأحياء العشوائية بجدة والبالغ عددها 32 حياً عشوائياً، والرامية لتحسين جودة الحياة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الحد من انتشار الظواهر السلبية على كافة الأصعدة.