فريق طبي ينقذ حياة رضيع عمره 4 أيام من تشوّه خطير في الرقبة بالصومال الإثيوبي

في إنجاز طبي وإنساني لافت، نجح الفريق الطبي التابع للقافلة الجراحية التي تنظمها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في إقليم الصومال الإثيوبي، في إنقاذ حياة رضيع يبلغ من العمر 4 أيام، بعد أن وُلد وهو يعاني من تشوّه لمفاوي خطير في الرقبة كان يهدد تنفّسه وحياته بشكل مباشر.