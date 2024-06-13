بالصور..."الشؤون الدينية" تطلق أكبر حملة إهداءات للمصاحف والكتب والتفاسير بعدة لغات

وتهدف الحملة إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن روحيًا وعلميًا، وإيصال رسالة الحرمين الدينية عالميًا؛ من خلال القرآن الكريم وهداياته وتفسير معانيه، والكتب الدينية؛ المعينة على فهم الإسلام الحق، والعقيدة الصحيحة، وتعلُّم أحكام الدين ومنهج الوسط والاعتدال؛ المستمد من الكتاب والسنة مترجمًا إلى لغات عالمية متباينة؛ وزادًا معرفيًا ثرًا يحمله الحاج إلى وطنه من الحرمين الشريفين، يقتبس هو من نوره ويضيء به من حوله في مجتمعه، وهو أحد سبل نشر الإسلام الحق وإيصاله إلى العالمين من قلب الحرمين الشريفين.