بالصور..."الشؤون الدينية" تطلق أكبر حملة إهداءات للمصاحف والكتب والتفاسير بعدة لغات

أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ أكبر حملة لإهداءات المصاحف والكتب الدينية والتفاسير بعدة لغات ونسخ القرآن الكريم وترجمة معانيه، وسجادات ومظلات وأقراص مدمجة خاصة بالمصاحف، وبرامج خاصة بالكتب العلمية والمطويات والكتيبات لضيوف الرحمن وتوزيعها في محطات القطار والمطارات والمنافذ؛ في إطار مبادرة "إهداءات للحاج"؛ في ذروة موسم حج ١٤٤٥هـ.
وتهدف الحملة إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن روحيًا وعلميًا، وإيصال رسالة الحرمين الدينية عالميًا؛ من خلال القرآن الكريم وهداياته وتفسير معانيه، والكتب الدينية؛ المعينة على فهم الإسلام الحق، والعقيدة الصحيحة، وتعلُّم أحكام الدين ومنهج الوسط والاعتدال؛ المستمد من الكتاب والسنة مترجمًا إلى لغات عالمية متباينة؛ وزادًا معرفيًا ثرًا يحمله الحاج إلى وطنه من الحرمين الشريفين، يقتبس هو من نوره ويضيء به من حوله في مجتمعه، وهو أحد سبل نشر الإسلام الحق وإيصاله إلى العالمين من قلب الحرمين الشريفين.
وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس أن الرئاسة تنوع مساراتها الإثرائية لخدمة رسالتها الدينية وإيصالها إلى العالم، والارتقاء بمحورية خدمة الضيف، فتذهب بأبعد من انتفاع الحاج والمعتمر والزائر ببرامج وخِدمات الرئاسة الدينية في الحرمين الشريفين وحسب؛ إلى ديمومة انتفاعه حال ارتحاله من الحرمين.
وأضاف أن هذه الرؤية هي أحد ركائز استحداث الجهاز التخصصي بالحرمين الشريفين، ليكون الحرمان الشريفان مصدر إشعاع عالمي، وخارطة طريق في تبصير المسلمين والإنسانية بمفهوم الإسلام الحق، وما يدعو إليه من الرحمة والتعايش وإعمار الأوطان والوحدة والمحبة، ونبذ التطرف والكراهية والانحلال.