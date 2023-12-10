كاتب سعودي بمعرض جدة للكتاب 2023 يحوّل قصة فشله إلى كتاب

حوّل الكاتب السعودي أحمد حسين فلمبان قصة حياته إلى كتاب، أطلق عليه اسم (قصة فشل)، يتواجد بمعرض جدة للكتاب 2023؛ الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في مركز (سوبر دوم) بمدينة جدة.
وأشار الكاتب إلى أنه أطلق على كتابه (قصة فشل) تجسيداً لقصته التي عايشها فعلياً منذ بداية رحلته الدراسية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويسرد قصته حين بدأ حلم تكملة مشوار الدراسة الذي كان يراوده منذ سن الطفولة، وتحديداً في سن الرابعة عشرة عاماً، وكبرت تلك الأحلام مع مرور الوقت لتصبح أهدافاً تراوده.
وبيّن فلمبان أنه وضع خطة قابلة للتنفيذ، حيث كان يستغرق أكثر من ثماني ساعات متواصلة على الكمبيوتر المنزلي؛ لكي يرسم ملامح الانطلاقة إلى تحقيق الحلم، حيث تقدَّم إلى برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي، وفي شهر سبتمبر 2013 توجه فعلياً إلى أمريكا، حيث واجه أول التحديات والصعوبات؛ وهي إشكالية اللغة الإنجليزية، التي ترتب عليها بعد ذلك العديد من العراقيل التي وقفت في طريقه.
وحول المعيشة هناك، يسجل الكاتب السعودي أحمد حسين فلمبان في كتابه، تفاصيل المعيشة في الولايات المتحدة، مستذكراً أن درجة الحرارة وصلت إلى 30 تحت الصفر في تلك الفترة، لافتاً "توجهت إلى الشارع وأجهشت بالبكاء، وكان الصوت يتردد بداخلي عن سبب خروجي من المملكة؛ وهو الأمر الذي يفسّر بما يُعرف بالحنين إلى الوطن، لتتواصل بعدها سلسلة الانكسارات والإحباطات؛ ومنها فشلي في اجتياز الاختبارات المعيارية مراراً، حيث فشلت حوالي ست مرات من الفشل المتكرر، وعانيت من حالات القلق والتوتر، وبدأت أشعر عندما أصل إلى قاعات الامتحان كأنني أسمع أصواتاً غريبة مثل أفلام الرعب، ولكن بعد هذه السلسلة من الإخفاقات بدأت بوادر النجاح أخيراً، لأسرد قصتي في هذا الكتاب".
يشار إلى أن معرضَ جدة للكتاب يقام تحت شعار (مرافئ الثقافة)، بمشاركة أكثر من 1000 دار نشر محلية وعربية ودولية موزعة على 400 جناح، ويستقبل زواره يومياً حتى 16 ديسمبر الجاري.