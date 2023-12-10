كاتب سعودي بمعرض جدة للكتاب 2023 يحوّل قصة فشله إلى كتاب

وحول المعيشة هناك، يسجل الكاتب السعودي أحمد حسين فلمبان في كتابه، تفاصيل المعيشة في الولايات المتحدة، مستذكراً أن درجة الحرارة وصلت إلى 30 تحت الصفر في تلك الفترة، لافتاً "توجهت إلى الشارع وأجهشت بالبكاء، وكان الصوت يتردد بداخلي عن سبب خروجي من المملكة؛ وهو الأمر الذي يفسّر بما يُعرف بالحنين إلى الوطن، لتتواصل بعدها سلسلة الانكسارات والإحباطات؛ ومنها فشلي في اجتياز الاختبارات المعيارية مراراً، حيث فشلت حوالي ست مرات من الفشل المتكرر، وعانيت من حالات القلق والتوتر، وبدأت أشعر عندما أصل إلى قاعات الامتحان كأنني أسمع أصواتاً غريبة مثل أفلام الرعب، ولكن بعد هذه السلسلة من الإخفاقات بدأت بوادر النجاح أخيراً، لأسرد قصتي في هذا الكتاب".