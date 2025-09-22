القيادة الكويتية تهنئ خادم الحرمين باليوم الوطني الـ95 وتؤكد عمق العلاقات الأخوية

وعبّر سمو أمير دولة الكويت عن اعتزازه بما حققته المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الميمون من إنجازات تنموية وحضارية بارزة شملت مختلف المجالات التي أسهمت بالارتقاء بمكانة المملكة الرفيعة والمرموقة بين دول العالم، سائلًا -المولى تعالى- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة، وأن يحقق لها المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.