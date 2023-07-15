"أمانة الشرقية": إغلاق مؤقت لطريق الظهران - الجبيل الرئيس لأعمال الصيانة والتحسين

تبدأ أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع قيادة أمن الطرق، وإدارة المرور بالمنطقة، بعد غدٍ الإثنين، أعمال صيانة وتحسين طريق الظهران - الجبيل الرئيس، باتجاه الجبيل من مجمع الكباري في الظهران، حتى تقاطع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، مما يتطلب الإغلاق المؤقت للطريق.
وأوضحت الأمانة أن العمل سيكون مقسماً على مرحلتين: الأولى، ابتداءً من مجمع كباري الظهران حتى تقاطع طريق الرياض بطول 5.5 كيلو متر، فيما سيكون العمل بإغلاق جزئي على مسارَيْن وإتاحة الحركة على مسارَيْن.
أما المرحلة الثانية فتكون ابتداءً من تقاطع طريق الرياض حتى تقاطع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز بطول 4.5 كيلو متر، حيث سيكون العمل بإغلاق جزئي على مسارَيْن، وإتاحة الحركة على مسارَيْن، وسيتم إغلاق المخارج والمداخل على الطريق، حسب حاجة العمل.
وأكّدت أمانة الشرقية حرصها على رفع وتطوير مستوى الخدمات المقدَّمة، وتحقيق أهداف جودة الحياة بالمنطقة، وتحسين جودة أداء الطرق، وتقديم أفضل الخدمات للسُكان والزوّار، مهيبة بسالكي الطريق أخذ الحيطة والحذر، واستخدام الطرق البديلة فترة الأعمال.