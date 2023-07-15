"أمانة الشرقية": إغلاق مؤقت لطريق الظهران - الجبيل الرئيس لأعمال الصيانة والتحسين

تبدأ أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع قيادة أمن الطرق، وإدارة المرور بالمنطقة، بعد غدٍ الإثنين، أعمال صيانة وتحسين طريق الظهران - الجبيل الرئيس، باتجاه الجبيل من مجمع الكباري في الظهران، حتى تقاطع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، مما يتطلب الإغلاق المؤقت للطريق.