عمومية نادي أحد ترفض تزكية القائمة المرشحة بسبب مخالفات

في واقعة تعد الأولى من نوعها في المجال الرياضي؛ تقدمت قائمتان لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي أُحد ثم قررت اللجنة استبعاد القائمة الثانية وترشيح القائمة الأولى، وبعد ذلك حدثت مفاجأة من قبل لجنة الانتخابات في شؤون الأندية بوزارة الرياضية تمثلت في استبعاد القائمة الأولى المرشحة في البداية وتزكية القائمة الثانية التي كانت قد استبعدت في المرة الأولى.