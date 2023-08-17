عمومية نادي أحد ترفض تزكية القائمة المرشحة بسبب مخالفات
في واقعة تعد الأولى من نوعها في المجال الرياضي؛ تقدمت قائمتان لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي أُحد ثم قررت اللجنة استبعاد القائمة الثانية وترشيح القائمة الأولى، وبعد ذلك حدثت مفاجأة من قبل لجنة الانتخابات في شؤون الأندية بوزارة الرياضية تمثلت في استبعاد القائمة الأولى المرشحة في البداية وتزكية القائمة الثانية التي كانت قد استبعدت في المرة الأولى.
وكشفت مصادر لـ"سبق" أن الجمعية العمومية لنادي أحد ترفض تزكية القائمة المرشحة لنادي أحد المنعقدة بتاريخ 14/ 8/ 2023م، بالأغلبية المطلقة، وذلك لأسباب عديدة منها، صدور عقوبات أثناء عضوية رئيس القائمة في نادٍ آخر ، ومخالفته نظام تسديد رسوم الجمعية العمومية الأساسية التي تغطي أربع سنوات لفترته الرئاسية، وهي مخالفة صريحة لصحيح النظام.
وبينت المصادر أن هناك حالة تخبط في التصويت على عدد القوة لمرشح القائمة الثانية، وهو ما تم إثباته في موقع نادي أحد قبل وبعد التعديل.