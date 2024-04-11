"مختصُّون": العيد يزيد حرمان النوم ويمهد لتقلب المزاج والنعاس.. والحلّ في الراحة

وحذّر الفريقُ الطبي الأطفالَ الصغار من كثرة استهلاك الأجهزة الإلكترونية؛ فالعيد لا يبرّر السهر وراء الأجهزة؛ إذ إن هناك ضوابطَ وقواعدَ لاستخدام هذه الوسائط الرقمية التي ينصح بالبدء بها في عمر مبكّر؛ حيث توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بأنْ تأخذ هذه الضوابطُ في الاعتبار عمرَ كل طفل، وصحته، وشخصيته، ومرحلة نموه، فليس هناك أدنى شك بأن الأطفال تأثروا كثيرًا من هذه التقنيات التي أصبحت الآن بالنسبة لهم خير صديق وجليس، كما أن استخدام الشاشات قد يؤثر على سرعة نوم الأطفال وطول فترة نومهم، ويحدث هذا لعدة أسباب واعتبارات؛ منها أن استخدام الشاشة قبل النوم يعمل على تحفيز الأطفال وزيادة نشاطهم، كما أن الضوء الأزرق من أجهزة التلفزيون وشاشات الكمبيوتر والهواتف والأجهزة اللوحية قد تقلّل من مستويات الميلاتونين، وتؤخر الشعور بالنعاس.