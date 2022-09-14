"البسامي": تطوير خوارزميات حاسوبية لتطوير خدمات الحشود في الحرمين

وأشار البسامي إلى أن مثل هذه الخدمات الكبيرة تستدعي ساعات طويلة وعددًا كبيرًا من القوى العاملة لضمان تقديم أفضل الخدمات وعلى أعلى مستوى ونجحت فيها المملكة على مدى عقود مضت مبينًا أن الذكاء الاصطناعي يعد إحدى أهم الأدوات التي ستسهم في رفع الالتزام بمعايير هذه الخدمات مثلما قدم مؤخرًا في إدارة الحشود بالمسجد الحرام والمسجد النبوي باستخدام هذه التقنيات إذ أسهمت بشكل ملحوظ في تنظيم حركـــة المعتمرين والزوار أثنـــاء الدخول والخروج للحرمين الشريفين وفي سرعة التخطيط واتخاذ القرارات اللازمة لتنظيم تدفق الحشود وتأمين سلامتهم مع التأكد من أن الكثافة مناسبة في جميع مناطق الحرمين مع استشراف أي طارئ من شأنه تعطيل الخدمات ليتم التدخل السريع ومعالجته في وقته.