"الحياة الفطرية" تضبط مخالفين بحوزتهم كائنات بحرية مهددة بالانقراض

ضبط مفتشو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عددًا من المخالفين للائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، إثر حيازتهم كائنات فطرية بحرية مهددة بالانقراض يُحظر صيدها.
وأوضح المركز أن المضبوطات شملت ثلاثًا من قروش الحيد المرجاني ذات الزعنفة السوداء، وسمكتين من نوع "أسفان العملاقة"، وجميعها من الأنواع المهددة بالانقراض والمشمولة بالحماية النظامية، حيث جرى مصادرتها واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفق الأنظمة المعمول بها.
وأكد المركز أن صيد هذه الكائنات يُعد مخالفة صريحة لما لها من أهمية بيئية كبيرة في الحفاظ على التوازن الطبيعي واستدامة البيئة البحرية.
وشدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على مواصلة جهوده في متابعة وضبط مخالفات الصيد، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات بيئية عبر الرقم الموحد 19914.