"الحياة الفطرية" تضبط مخالفين بحوزتهم كائنات بحرية مهددة بالانقراض

وأوضح المركز أن المضبوطات شملت ثلاثًا من قروش الحيد المرجاني ذات الزعنفة السوداء، وسمكتين من نوع "أسفان العملاقة"، وجميعها من الأنواع المهددة بالانقراض والمشمولة بالحماية النظامية، حيث جرى مصادرتها واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفق الأنظمة المعمول بها.