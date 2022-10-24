"طروق السعودية" يطلق جولاته الميدانية في الباحة

وتعد منطقة الباحة ثاني مناطق المملكة التي سيعمل عليها البرنامج في ثالث الجولات الميدانية، حيث كانت الجولة الأولى في بادية منطقة مكة المكرمة لحصر فن المجارير، أما الجولة الثانية فكانت في منطقة عسير كأول منطقة يستهدفها، وحُصرت خلالها الألوان التراثية والأدائية في المنطقة.