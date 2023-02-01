"الأرصاد": تساقطٌ للثلوج على مرتفعات منطقة تبوك "علقان- الظهر- جبل اللوز"

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لا تزال الفرصة مهيأةً لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والشرقية، في حين السماء غائمةً جزئياً إلى غائمةٍ تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، تبوك، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: حائل، القصيم، الرياض، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والباحة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من تلك المناطق، ولا يُستبعد تساقطٌ للثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز).