"الأرصاد": تساقطٌ للثلوج على مرتفعات منطقة تبوك "علقان- الظهر- جبل اللوز"

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لا تزال الفرصة مهيأةً لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والشرقية، في حين السماء غائمةً جزئياً إلى غائمةٍ تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، تبوك، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: حائل، القصيم، الرياض، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والباحة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من تلك المناطق، ولا يُستبعد تساقطٌ للثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.