جامعة جدة تُكرّم جمعية البر خلال ملتقى "مبادرون" للعمل التطوعي

كرّم رئيس جامعة جدة د. عدنان الحميدان جمعية البر بجدة ممثلةً برئيسها التنفيذي م. محيي الدين بن يحيى حكمي خلال ملتقى "مبادرون" الذي نظمته الجامعة لعرض أبرز مبادراتها التطوعية وتكريم الجهات الداعمة للعمل التطوعي.
كما قدّم الرئيس التنفيذي للجمعية درعًا لرئيس الجامعة؛ تكريمًا لمشاركتها في اللقاءات والمبادرات التطوعية التي تقيمها الجمعية.
وقد شاركت الجمعية في المعرض المصاحب للملتقى، حيث قدمت منسقة التطوع أ. صالحة عبدالله شرحًا عن الفرص التطوعية والمبادرات التي تقدمها إدارة التطوع بالجمعية.
وشكر الرئيسُ التنفيذي للجمعية رئيسَ الجامعة على تنظيم هذا الملتقى الذي يجسّد حرص الجامعة على الاضطلاع بالمسؤولية الاجتماعية ودعم العمل التطوعي وغرس ثقافته في المنظومة الاجتماعية وتعزيز الوعي بأهميته؛ لما يحمله من قيمة مضافة تترك أثرها المستدام في المجتمع، مؤكدًا أن الجمعية تولي العمل التطوعي جُلّ عنايتها وتعمل دائمًا على استقطاب المتطوعين وتنمية قدراتهم وتحفيزهم على تقديم كل ما من شأنه إثراء العمل الاجتماعي وتنميته بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.