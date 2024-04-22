جامعة جدة تُكرّم جمعية البر خلال ملتقى "مبادرون" للعمل التطوعي

وشكر الرئيسُ التنفيذي للجمعية رئيسَ الجامعة على تنظيم هذا الملتقى الذي يجسّد حرص الجامعة على الاضطلاع بالمسؤولية الاجتماعية ودعم العمل التطوعي وغرس ثقافته في المنظومة الاجتماعية وتعزيز الوعي بأهميته؛ لما يحمله من قيمة مضافة تترك أثرها المستدام في المجتمع، مؤكدًا أن الجمعية تولي العمل التطوعي جُلّ عنايتها وتعمل دائمًا على استقطاب المتطوعين وتنمية قدراتهم وتحفيزهم على تقديم كل ما من شأنه إثراء العمل الاجتماعي وتنميته بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.