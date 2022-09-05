"حماية المستهلك": لا يحق منع الطلاب من الدراسة في حال تعثر سداد المصروفات

جاء ذلك في معرض ردّ الجمعية على شكوى بخصوص رفض مدارس تسليم شهادات طلاب؛ لعدم سداد رسوم الابن الأول في ثالث متوسط، يرغب ولي أمره في نقله إلى مدرسة حكومية، ورفض تسليم شهادة الابن الثاني المتخرج من الصف الثالث الثانوي.