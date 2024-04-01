السعودية في صدارة القائمة.. القطريون أنفقوا نحو 60 مليار ريال على السفر للخارج

زاد إنفاق سكان قطر على السياحة والسفر إلى الخارج في عام 2023 بنسبة 34.5 %، على أساس سنوي إلى نحو 60 مليار ريال، وفق بيانات الحساب الجاري الصادرة عن مصرف قطر المركزي وفق سي إن بي سي عربية.
وسجل الإنفاق على قطاع السياحة الخارجية في قطر خلال الربع من العام الماضي أعلى مستوى على الإطلاق عند 17.8 مليار ريال قطري، وتعد السعودية في صدارة الدول التي يتجه إليها القطريون.
وتُصنف قطر ضمن قائمة الدول المُصدرة للسياحة والأكثر إنفاقًا على السياحة في الخارج.
بينما تستهدف الحكومة وفق الاستراتيجية الوطنية الثالثة إلى تنويع الأنماط السياحية وتطوير منتجات سياحية جديدة لزيادة مساهمة القطاع في حساب الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 % بحلول 2030.
وكانت جنسيات الزوار من السعودية، والهند، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والكويت، وعُمان، والبحرين، والمملكة المتحدة، والإمارات، وباكستان وفق بيانات 2023.
وحظي القطاع السياحي القطري بدفعة قوية بفضل تمديد صلاحية بطاقة "هيّا"، وإعادة إطلاق منصة "هيّا" لتصبح بوابة موحدة لإصدار التأشيرات السياحية للزوار القادمين إلى قطر.