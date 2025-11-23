انطلاق "ليالي الدرعية" في حي المريّح التاريخي بأجواء تراثية وثقافية

وتوفر "ليالي الدرعية" تجارب متنوعة تجمع بين المذاقات المحلية والعالمية، والعروض الحية، والفنون الاستعراضية، في بيئة مستوحاة من تراث الدرعية ومشهدها الثقافي، كما تتيح للزوّار التعرف على الحرف اليدوية التقليدية، ومشاهدة عروض تُبرز الفخر بالتراث الوطني، ضمن أجواء تعبّر عن روح الضيافة السعودية.

وتضم منطقة الفعالية خيارات متعددة من المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية، ضمن تنسيق يعكس الهوية التراثية للدرعية، ويراعي أعلى معايير التجربة السياحية الراقية، بما يُسهم في استقطاب الزوار من داخل المملكة وخارجها.