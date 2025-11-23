انطلاق "ليالي الدرعية" في حي المريّح التاريخي بأجواء تراثية وثقافية

انطلقت اليوم فعاليات "ليالي الدرعية" في حي المريّح التاريخي، ضمن برامج موسم الدرعية 25 / 26، في أجواء تعبّر عن أصالة المكان وإرثه العريق، الذي شكّل عبر تاريخ الدولة السعودية الأولى مركزًا زراعيًا وثقافيًا، ووجهة للفنون الأدائية والعرضة السعودية.
وتُعد الفعالية إحدى أبرز الوجهات السياحية الموسمية، لما تقدّمه من تجارب تستحضر روح الدرعية برؤية معاصرة، وتستمر طوال أيام الموسم محتفيةً بتاريخ المنطقة، بوصفها ملتقى حضاريًا ومركزًا للتبادل الثقافي، مع إعادة تقديم عناصر الضيافة والروابط الاجتماعية بأسلوب حديث يواكب تطلعات الزوار، ويُعزّز مكانة الدرعية كوجهة ثقافية وسياحية رئيسية.
وتوفر "ليالي الدرعية" تجارب متنوعة تجمع بين المذاقات المحلية والعالمية، والعروض الحية، والفنون الاستعراضية، في بيئة مستوحاة من تراث الدرعية ومشهدها الثقافي، كما تتيح للزوّار التعرف على الحرف اليدوية التقليدية، ومشاهدة عروض تُبرز الفخر بالتراث الوطني، ضمن أجواء تعبّر عن روح الضيافة السعودية.
وتضم منطقة الفعالية خيارات متعددة من المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية، ضمن تنسيق يعكس الهوية التراثية للدرعية، ويراعي أعلى معايير التجربة السياحية الراقية، بما يُسهم في استقطاب الزوار من داخل المملكة وخارجها.
ويجسّد موسم الدرعية 25 / 26 جهود هيئة تطوير بوابة الدرعية في إبراز أصالة الدرعية وإرثها التاريخي، عبر فعاليات تمزج بين التراث النجدي والتطور الذي تشهده المملكة، بما يُعزّز من مكانتها على خارطة السياحة والثقافة العالمية، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.