"ابن سمار" عن تأسيس "صندوق الاستثمارات" لـ٥ شركات: خطوة مُهمة في الطريق الصحيح

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد بن مسعد بن سمار، بإعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بتأسيس خمس شركات استثمارية إقليمية في الأردن والبحرين والسودان والعراق وسلطنة عُمان، وذلك بعد إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار؛ حيث ستبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة 24 مليار دولار.
وقال "ابن سمار" عن هذه الخطوة: "خطوة مُهمة في الطريق الصحيح، فما نشهده اليوم مِن تحول ونجاحات عظيمة للصندوق في التنوع الاستثماري والتوسع داخليًّا وخارجيًّا نحو تأسيس شركات جديدة أو الاستحواذات، تؤكد العمل الدؤوب الناجح والرؤية السليمة للصندوق لوضع خارطة طريق من شأنها رفع مستوى الصندوق السيادي للمملكة؛ كونه حاليًّا أحد أهم 6 صناديق استثمارية سيادية عالمية".
وأردف بأن "هذا النجاح في استهداف الدول المذكورة في الاستثمار بـ24 مليار دولار؛ هو حقيقة سيعود بالنفع بإذن الله على هذا البلد المُبارك على مدى طويل، وسيسهم في تحقيق عوائد مُستدامة ترفع من متانة وقوة الصندوق الاقتصادية".