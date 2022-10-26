"ابن سمار" عن تأسيس "صندوق الاستثمارات" لـ٥ شركات: خطوة مُهمة في الطريق الصحيح

وقال "ابن سمار" عن هذه الخطوة: "خطوة مُهمة في الطريق الصحيح، فما نشهده اليوم مِن تحول ونجاحات عظيمة للصندوق في التنوع الاستثماري والتوسع داخليًّا وخارجيًّا نحو تأسيس شركات جديدة أو الاستحواذات، تؤكد العمل الدؤوب الناجح والرؤية السليمة للصندوق لوضع خارطة طريق من شأنها رفع مستوى الصندوق السيادي للمملكة؛ كونه حاليًّا أحد أهم 6 صناديق استثمارية سيادية عالمية".

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