في رحلته السياحية الثانية للمملكة.. "الخطيب" يرحّب بزيارة "ميسي" وعائلته

رحّب وزير السياحة أحمد الخطيب، بالنجم العالمي الأرجنتيني ليونيل ميسي سفير السياحة بالمملكة وعائلته، في زيارته السياحية الثانية للسعودية.
وقال الخطيب: "أرحب بسفير السياحة السعودية ليونيل #ميسي وعائلته في رحلته السياحية الثانية للسعودية".
وشارك "ميسي" بالفعل في حملة دعائية تُرَوّج للأماكن السياحية في المملكة، ونشر صورة لأحد المناظر الطبيعية بالسعودية عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام".
وتغزّل الأرجنتيني بطل العالم لاعب باريس سان جرمان الحالي، في منشور بثه على موقع "إنستجرام"، بالطبيعة في السعودية قائلًا: "مَن كان يتوقع أن السعودية خضراء بهذا الشكل؟ أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما أمكنني ذلك".
وسَبَق لميسي (35 عامًا)، سفير السياحة السعودية، أن زار المملكة في مايو 2022، واستكشف خلال زيارته كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق. كما حضر إلى الرياض برفقة بعثة النادي الباريسي، في يناير الماضي؛ إذ كان الفريق قد خاض مباراة "كأس موسم الرياض" مع نجوم ناديي الهلال والنصر 8/ 3/ 2023.