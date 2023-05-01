في رحلته السياحية الثانية للمملكة.. "الخطيب" يرحّب بزيارة "ميسي" وعائلته

وسَبَق لميسي (35 عامًا)، سفير السياحة السعودية، أن زار المملكة في مايو 2022، واستكشف خلال زيارته كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق. كما حضر إلى الرياض برفقة بعثة النادي الباريسي، في يناير الماضي؛ إذ كان الفريق قد خاض مباراة "كأس موسم الرياض" مع نجوم ناديي الهلال والنصر 8/ 3/ 2023.