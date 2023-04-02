رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية يرحب بالوفد السعودي.. برئاسة "المسحل"

رحب أليخاندرو دومينجيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية، بالوفد السعودي برئاسة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، على هامش اجتماع الجمعية العمومية الـ76 لـ"كونميبول"، الذي يقام اليوم الأحد في باراجواي.