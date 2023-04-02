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رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية يرحب بالوفد السعودي.. برئاسة "المسحل"
الاتحاد السعودي الوحيد المشارك من خارج القارة
رحب أليخاندرو دومينجيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية، بالوفد السعودي برئاسة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، على هامش اجتماع الجمعية العمومية الـ76 لـ"كونميبول"، الذي يقام اليوم الأحد في باراجواي.
وشهد الاجتماع حضور ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم، والأمين العام المساعد للشؤون الإستراتيجية ماجد آل صاحب، تلبيةً لدعوة رسمية تلقاها الاتحاد السعودي للمشاركة في الاجتماع.
ويعتبر الاتحاد السعودي، الاتحاد الكروي الوحيد من خارج قارة أمريكا الجنوبية الذي شارك بالاجتماع.
وحضر فعاليات الجمعية العمومية، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو والذي ألقى كلمة رحب خلالها برئيس الاتحاد السعودي والوفد المرافق له.