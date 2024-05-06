"الأرصاد": الأحساء والصمان الأعلى حرارة بـ40 مئوية والسودة وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الاثنين.
وأكد المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: (الشرقية، والرياض ونجران)؛ في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، كذلك على أجزاء من منطقة جازان.
كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (تبوك، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل).
وأوضح المركز أن الأحساء والصمان سجلت أعلى درجة حرارة 40 مئوية؛ فيما سجلت السودة وطريف أقل حرارة 12 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرمة 39 مئوية وكل من: (الدمام، والخرج، ووادي الدواسر، وشرورة، وصحراء الدهناء) 38 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة وطريف في أدنى القائمة بـ12 درجة، تليها القريات 13 مئوية وأبها 14 درجة.
وأوضح أن الدمام سجلت أعلى نسبة رطوبة 90%.