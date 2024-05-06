"الأرصاد": الأحساء والصمان الأعلى حرارة بـ40 مئوية والسودة وطريف الأدنى

وأكد المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: (الشرقية، والرياض ونجران)؛ في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، كذلك على أجزاء من منطقة جازان.