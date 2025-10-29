"بئر رومة" بالمدينة المنورة.. إرثٌ خالد من العطاء أوقفه عثمان بن عفان صدقة جارية للمسلمين

هذا الموقع الذي يفيض بالبركة والذكرى، ظل معينًا للعطاء منذ أن اشتراها عثمان رضي الله عنه من أحد اليهود آنذاك، ووقفها لخدمة المسلمين حين اشتدت حاجتهم للماء. فأصبحت رمزًا خالدًا للإيثار، وواحدة من أبرز المعالم التاريخية المرتبطة بسيرة الخلفاء الراشدين.