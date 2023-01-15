"رياض نجم": الإقبال متزايد يوميًا للمنافسة على جائزة المنتدى السعودي للإعلام

وفي التفاصيل، أوضح "نجم" في حوار مع صحيفة "سبق" أن الجائزة أكبر من كونها تحقيق مراكز متقدمة، وجوائز للفائزين، إذ إننا ننظر لها كمنصة احتفاء وتقدير بالأعمال الإعلامية وصانعيها، وأيضًا لتحفيز وتشجيع استمرارهم في التميز والإبداع، لافتًا إلى أن هناك عدة أهداف لجائزة المنتدى السعودي للإعلام، لعل أبرزها تطوير المحتوى الإعلامي بكل أشكاله وفنونه، وكذلك الإسهام في دعم المنظومة الإعلامية في المملكة، وتشجيع استمرارية الأعمال الإعلامية الإبداعية في خلق بيئة تنافسية في القطاع الإعلامي، إضافة إلى تكريم المبدعين ورواد العمل الإعلامي بالمملكة.