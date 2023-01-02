المملكة تُوَقع اتفاق المرحلة الثانية لتعزيز "حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص"

من جهته، أوضح رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في البحرين محمد الزرقاني، أن الاتجار بالأشخاص مجرّم عالميًّا، ويتطلب نهجًا تعاونيًّا شاملًا لمكافحتها؛ مبينًا أن المنظمة تُقَدّر الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لحماية ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص.