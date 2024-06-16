حفاوة الاستقبال وحُسن تنظيم الحج.. شكرٌ خاص من السيسي لخادم الحرمين وولي العهد

شكر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، على "حسن استقبال الحجاج"؛ مشيدًا بـ"تنظيم المملكة لمناسك الحج".
ونقلت الرئاسة المصرية على موقعها الرسمي في منصة "إكس" قول السيسي: "أتوجه بجزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على حفاوة الاستقبال في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة أداء فريضة الحج لهذا العام".
وأضاف: "كما أود أن أعرب عن الإشادة والثناء البالغين، بما شهدتُه ولمسته من حسن التنظيم من السلطات السعودية لمناسك الحج، والخدمات المقدمة لملايين الحجاج وتيسير أمورهم كافة، في أجواء روحانية عامرة بالأمن والأمان وفي طمأنينة ويسر".
وأردف: "كل عام وجموع المسلمين بخير وسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات"؛ وفق ما نقلته "روسيا اليوم".