حفاوة الاستقبال وحُسن تنظيم الحج.. شكرٌ خاص من السيسي لخادم الحرمين وولي العهد

ونقلت الرئاسة المصرية على موقعها الرسمي في منصة "إكس" قول السيسي: "أتوجه بجزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على حفاوة الاستقبال في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة أداء فريضة الحج لهذا العام".