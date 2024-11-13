اختتام المؤتمر الـ 13 للاتحاد الدولي لأكاديميات الشرطة وندوة المجتمع والأمن الـ 9 بالرياض

وعقدت خلال أيام المؤتمر وندوة المجتمع والأمن (8) جلسات قدمها (46) متحدثًا، وتناول (102) ورقة علمية بمشاركة (80) عضوًا و(43) مؤلفًا يمثلون (63) دولة من الدول أعضاء الاتحاد الدولي لأكاديميات الشرطة، فيما تناولت جلسات اليوم الختامي "الذكاء الاصطناعي في التنبؤ والوقاية الشرطية" و "الذكاء الاصطناعي في المجال الشرطي: ممارسات الدول"، و "التطبيقات الأمنية لنماذج الذكاء الاصطناعي" و "الأمن السيبراني القائم على الذكاء الاصطناعي".