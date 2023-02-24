بلغات متعددة.. أبراج الساعة بمكة تتزيَّن بـ"بيت الشعر القديم" احتفاء بيوم التأسيس

وفي هذا الاطار شارك آلاف الزوار بفعالية يوم التأسيس على مدى ثلاثة أيام ملتقطين الصور والفيديوهات التذكارية؛ ما يثري تجربتهم في زيارة الحرم المكي الشريف؛ وذلك لما يتميز به موقع أبراج الساعة من جيرة مباركة للحرم المكي الشريف؛ إذ يستقطب سنويًّا أكثر من 20 مليون مسلم من شتى بقاع العالم.