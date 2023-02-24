بلغات متعددة.. أبراج الساعة بمكة تتزيَّن بـ"بيت الشعر القديم" احتفاء بيوم التأسيس

أبدعت أيقونة المعمار الإسلامي "أبراج الساعة" من قلب العاصمة المقدسة بفعالية (عزنا.. فخرنا.. مجدنا) المقامة بمركز أبراج الساعة بلغات متعددة؛ وذلك بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وفي هذا الاطار شارك آلاف الزوار بفعالية يوم التأسيس على مدى ثلاثة أيام ملتقطين الصور والفيديوهات التذكارية؛ ما يثري تجربتهم في زيارة الحرم المكي الشريف؛ وذلك لما يتميز به موقع أبراج الساعة من جيرة مباركة للحرم المكي الشريف؛ إذ يستقطب سنويًّا أكثر من 20 مليون مسلم من شتى بقاع العالم.
وقد انفرد هذا العام بابتهاج مميز؛ إذ قام الزوار بالتصوير داخل مصمك تراثيٍّ كَراوٍ مسرحيٍّ لتاريخ أصيل مجمَّل بالعديد من الصور والشرح الكتابي؛ للتعريف بيوم التأسيس باللغات العربية والإنجليزية والإندونيسية والأوردو، وبوجود مساعدين من أبناء وبنات الوطن لمزيد من التـثـقيف. وتلا ذلك خيمة متكاملة (بيت شعر)، بما فيها من تصميم تراثي من دلات القهوة والشاي والمهباج والمنقل.
كما ارتدى موظفو الأبراج الأزياء السعودية التقليدية من رجال ونساء وأطفال، وحظيت الفعالية بتغطية على الهواء مباشرة من القناة السعودية. وعبَّر المشاركون بلغات بلادهم عن تقديرهم وثنائهم للمملكة العربية السعودية؛ لما تقدمه لهم من عناية فائقة لزيارتهم الحرم المكي الشريف بكل يسر وسهولة وطمأنينة، وأنها أنموذج للرقي والأصالة وحُسن الضيافة.