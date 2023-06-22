متحدث "الالتزام البيئي": لدينا أكثر من 1500 مفتش على مدار الساعة لتقييم المنشآت

وقال المتحدث الرسمي في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبر قناة السعودية ومن ضمن المهام التي يعمل عليها المركز استقبال البلاغات البيئية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة واتخاذ الإجراءات المناسبة معها، وكذلك زيارات التفتيشية.