بنسبتها العالية وإعلانها المبكر.. "التعليم" تشهد ثاني أكبر حركة نقل خارجي في آخر 10 سنوات

وقال عددٌ من المغردين إن الحركة بهذه الإجراءات من الممكن أن تقلص أعداد المتقدمين خلال السنوات المقبلة وتمنح مزيدًا من المعالجة وفقًا للإجراءات التي يتم اتخاذها من خلال تحديث معايير المفاضلة بما يحقق الاستقرار الوظيفي للمعلمين والعملية التعليمية.