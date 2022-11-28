قوارب وتزلج وأسعار متباينة.. جولة سياحية في "رحلات النزهة البحرية بجدة"

على ضفاف شواطئ عروس البحر الأحمر "جدة"، ومع اعتدال الأجواء، وسكون الأمواج، وامتداد رمالها الشاطئية؛ تنبهر بالصورة البانورامية ورؤية سحر معالم المدينة، وحراك سياحي يجمع بين المتعة والرياضة.
ويتسابق زوار ومرتادو وعشاق هدوء البحر الأحمر، إلى التنزه لمعايشة تجربة البحر من خلال المراسي، واليخوت، والقوارب باختلاف أحجامها؛ حيث تجولت وكالة الأنباء السعودية "واس" في مراسي محافظة جدة، والتقت عددًا من ملاك القوارب.
وأوضح أحد ملاك القوارب عبدالغني القرني، أن المتنزهين من رواد متعة البحر من داخل وخارج المملكة من الزوار والمعتمرين والحجاج، يأتون بأعداد كبيرة وبشكل مستمر؛ حيث تتميز رحلات شرم أبحر بالرحلات القصيرة، التي تمتد من نصف إلى ساعة تكون عادة بتكلفة من 200 إلى 400 ريال في قوارب صغيرة ومتوسطة تحمل من 5 إلى 15 شخصًا يمارس البعض فيها رياضة التزلج على الماء في الشرم لهدوء أمواجه، كما تبلغ مدة الإبحار في رحلات الصيد والغوص إلى جزيرتي بياضة، 40 دقيقة، وجزيرة أبو طير ساعة، وتكون من 4 إلى 12 ساعة.
ويشير أيضًا أحد ملاك القوارب فهد القثمي، إلى أن رحلات الصيد تكون أغلبها ليلًا، ونوعية القوارب التي تخرج خارج أبحر هي المتوسطة والكبيرة، والقوارب الصغيرة لا تغادر إلا بمرافقة اليخوت الكبيرة ولـ24 ساعة كحد أقصى؛ فيما تمتد رحلة ملاك القوارب الخاصة إلى ثلاثة أيام، كما تبدأ الرحلات إلى خارج أبحر عادة في الـ7 صباحًا وحتى الـ1 ظهرًا، ومن الساعة الواحدة إلى 6 مساءً؛ فضلًا عن رحلات المناسبات الخاصة والتي يتم تجهيز مستلزماتها بحسب طلب المتنزه من وجبات وغيرها على القوارب نفسها، وتكون من شخصين إلى 6 أشخاص.
وعن تصنيف المتنزهين وهواة البحر، يقول أحد ملاك القوارب أنس البرناوي: ينقسم المتنزهون إلى أقسام عدة؛ منهم من يبحث عن مشاهدة البحر في فترة النهار، والآخر يستمتع بالمشاهدة في فترة الليل؛ حيث يبلغ متوسط سعر الرحلة خارج شرم أبحر من 1200 إلى 900 ريال، للاستمتاع بالنزول على جزيرتي بياضة وأبو طير للشواء، وأجواء الجزر والغوص، ومشاهدة الشعب المرجانية، والطبيعة البحرية الساحرة التي تتمتع بها هذه الجزر، من داخل وخارج المملكة بمختلف جنسياتهم.
يُذكر أن عدد قوارب النزهة في مراسي مدينة جدة 2411 قاربًا، وقوارب الصيد 2501، وقوارب التأجير 138،؛ في حين تبلغ عدد المراسي 15 مرسى.