قوارب وتزلج وأسعار متباينة.. جولة سياحية في "رحلات النزهة البحرية بجدة"

وأوضح أحد ملاك القوارب عبدالغني القرني، أن المتنزهين من رواد متعة البحر من داخل وخارج المملكة من الزوار والمعتمرين والحجاج، يأتون بأعداد كبيرة وبشكل مستمر؛ حيث تتميز رحلات شرم أبحر بالرحلات القصيرة، التي تمتد من نصف إلى ساعة تكون عادة بتكلفة من 200 إلى 400 ريال في قوارب صغيرة ومتوسطة تحمل من 5 إلى 15 شخصًا يمارس البعض فيها رياضة التزلج على الماء في الشرم لهدوء أمواجه، كما تبلغ مدة الإبحار في رحلات الصيد والغوص إلى جزيرتي بياضة، 40 دقيقة، وجزيرة أبو طير ساعة، وتكون من 4 إلى 12 ساعة.