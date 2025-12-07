أسلوب احتيالي جديد يستهدف وكالات السفر في السعودية ومصر: "حجز مؤكد وحوالة مزوّرة"

وحذّر مختصون وكالات السفر من:

عدم إصدار أي تذكرة أو تأكيد حجز قبل ظهور المبلغ فعليًا في الحساب البنكي.

عدم الاكتفاء بصورة إيصال التحويل، مهما بدت رسمية.

وضع سياسة داخلية تمنع إصدار التذاكر بعد نهاية دوام المحاسبة دون تحصيل مسبق.

توعية الموظفين الجدد بأساليب الاحتيال الحديثة.

التدريب على الامن السيبراني وادواته .