طيران ناس يتسلم طائرتين جديدة ويزيد السعة المقعدية بنسبة 25% إلى أكثر من 1.2 مليون مقعد خلال شهر رمضان

وينسجم هذا النمو في زيادة أعداد الطائرات الجديدة وعدد المقاعد مع الإستراتيجية التي أطلقها تحت عنوان (نربط العالم بالمملكة)، وتماشياً مع أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، والاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى 250 وجهة، فضلاً عن الوصول إلى 330 مليون مسافر واستقطاب 100 مليون سائح سنويا بحلول 2030.