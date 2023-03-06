إنجازٌ نَسَبَ فضله لأمه.. "رائد" على عرش "الموهوبين العرب" بين طلاب المملكة

وشارك في أداء المقياس، طلاب من دول عربية هي: "السعودية، والجزائر، والمغرب، وفلسطين، والكويت، والسودان، والبحرين، وليبيا، واليمن، والعراق، وسلطنة عمان، وقطر، وموريتانيا، والأردن، وتونس، والإمارات"؛ حيث يهدف المقياس -الذي يعتمد على منهجية علمية ترتكز على أفضل الممارسات التربوية العالمية- إلى الكشف عن القدرات والمهارات الكامنة لدى الموهوبين والمبدعين، من خلال عدد من الأبعاد التي تشمل المرونة العقلية والاستدلال الرياضي والمكاني، والاستدلال العلمي والميكانيكي، والاستدلال اللغوي وفهم المقروء.