"سدايا" تسهم في تصدر المملكة المؤشرات العالمية للبيانات والذكاء الاصطناعي

وفيما يتعلق ببرنامج التحول الوطني: عملت سدايا على تمكين منظومة البيانات المفتوحة عبر تعظيم الأثر الاقتصادي للبيانات المفتوحة في المملكة وتوفير بيانات مفتوحة قيمة وقابلة لإعادة الاستخدام؛ مما يؤدي إلى تعزيز شفافية القطاعات الحكومية، وإعداد الإطار الوطني لنضج البيانات "نضيء"؛ لقياس نضج إدارة البيانات في الجهات الحكومية من خلال قياس التزامها بالضوابط والمواصفات وحوكمة وحماية البيانات الشخصية، وقياس مدى تقدم عملياتها على المستوى التشغيلي، وتطوير البيئة التشريعية الخاصة بالبيانات للإسهام في تعزيز الشفافية في جميع الجهات الحكومية عبر تطوير وإنفاذ السياسات والأنظمة المتعلقة بتصنيف البيانات وحرية تداول المعلومات ورفع مرتبة المملكة في المؤشرات العالمية، ومنصة حوكمة البيانات التي تهدف لتسجيل الجهات المشمولة بنطاق تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية؛ بغية رفع مستوى التزام هذه الجهات بأحكام النظام.