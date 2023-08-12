الكهموس: المملكة أولت اهتمامًا كبيرًا لمكافحة الفساد واتّخذت خطواتٍ ملموسة لتطوير الأطر القانونية

يُذكر أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات المتعلقة بمجال مكافحة الفساد، ويأتي أبرزها البيان الوزاري الثاني للوزراء المعنيين بمكافحة الفساد لدول مجموعة العشرين، والتأكيد على تنفيذ خطة التنمية المستدامة للدول الأعضاء لعام 2030م، والتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمساءلة والشفافية، واسترداد الموجودات، وعلى أهمية العمل مستقبلًا على قياس معدّلات الفساد باستخدام أطر موثوقة ومرتكزة على الأدلّة، وعلى العلاقة القائمة بين الفساد وغيره من أشكال الجريمة، لاسيما الجرائم المنظمة والجرائم الاقتصادية؛ ومنها جريمة غسل الأموال، فيما أشاد البيان الوزاري بالإسهامات المقدمة من قبل الرئاسات السابقة لدول المجموعة، وعلى رأسها البيان الوزاري الأول من نوعه لمكافحة الفساد الذي عقد في ظل رئاسة المملكة لمجموعة العشرين خلال العام 2020م، والذي تم فيه إطلاق "مبادرة الرياض" الرامية إلى إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد "GlobE Network" لتعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد التي رحّب بها قادة دول مجموعة العشرين خلال العام 2020م، وحثّ الدول على الانضمام لها.