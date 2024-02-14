رئيس الهيئات يوجّه بتخصيص معارض رقمية مستدامة لخدمة الزوّار بالمدينة المنوّرة

جديرٌ بالذكر أن الرئاسة العامة تعمل على تهيئة مواقعها لتكون محطات جاذبة بتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية والمنصات التقنية الحديثة، منها: تطبيق مبرور، وتقنية الواقع 3D، وتقنية اتصال المجال القريب NFC، وتقنية Wi-Fi، ومنصة الحج والعمرة والزيارة، لتسهم في تعميق مناسك الحج في نفوس ضيوف الرحمن وتثري تجربتهم وتمكنهم من أداء مناسكهم وفق المنهج الشرعي من خلال (800) مادة مقروءة ومسموعة ومرئية بــ(15) لغة عالمية.