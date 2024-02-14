رئيس الهيئات يوجّه بتخصيص معارض رقمية مستدامة لخدمة الزوّار بالمدينة المنوّرة

وجّه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ بتخصيص معارض رقمية لخدمة الزوّار في "الشهداء والبقيع وبدر والميقات وقباء" بالمدينة المنوّرة، ضمن مسار الرؤية التطويرية المعتمدة من قبله تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تُعنى بتقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن وخدمتهم على أكمل وجه.
واستعرض فريق الرئاسة المُكلَّف بتطوير المراكز والنقاط الميدانية التوعوية مراحل التنفيذ والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
جديرٌ بالذكر أن الرئاسة العامة تعمل على تهيئة مواقعها لتكون محطات جاذبة بتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية والمنصات التقنية الحديثة، منها: تطبيق مبرور، وتقنية الواقع 3D، وتقنية اتصال المجال القريب NFC، وتقنية Wi-Fi، ومنصة الحج والعمرة والزيارة، لتسهم في تعميق مناسك الحج في نفوس ضيوف الرحمن وتثري تجربتهم وتمكنهم من أداء مناسكهم وفق المنهج الشرعي من خلال (800) مادة مقروءة ومسموعة ومرئية بــ(15) لغة عالمية.