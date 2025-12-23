حديقة الميدان بالدرعية: أيقونة مجتمعية خضراء تعزّز الهوية وجودة الحياة ضمن مستهدفات رؤية 2030

افتتحت هيئة تطوير بوابة الدرعية حديقة الميدان بحي الخالدية، برعاية صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي محافظ الدرعية، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، وزيادة المساحات الخضراء، ودعم المشاركة المجتمعية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتقع الحديقة على مساحة تبلغ 14 ألف متر مربع، بتصميم مستوحى من الكود العمراني لوادي حنيفة وروافده، في مبادرة تهدف إلى توحيد الهوية العمرانية وتفعيل متطلبات الكود في المساحات العامة، بما يضمن تكامل وتناغم النسيج العمراني في النطاق الإشرافي المحيط ببوابة الدرعية.
وتضم الحديقة مسجدًا ومركزًا مجتمعيًا متعدد الاستخدامات، إلى جانب مرافق وخدمات متنوعة، حيث يقدم المركز مساحات مرنة تستوعب مختلف الفعاليات والأنشطة، تشمل مكتبة، ومقهى، ومساحات للأنشطة الاجتماعية، ومساحات عمل مشتركة، إضافة إلى منطقة مخصصة لضيافة الأطفال.
ويجسّد تصميم حديقة الميدان روح الدرعية وقيمها الراسخة في التآلف والاعتزاز بالهوية والارتباط الوثيق بالطبيعة، كما تستهدف استضافة فعاليات ترفيهية وثقافية واجتماعية ورياضية متنوعة، وتوفير منصة للمبدعين في مختلف المجالات لممارسة هواياتهم ونشر المعرفة، بما يسهم في تعزيز دور الحدائق كمنصات تجمع السكان وتقوّي أواصر الترابط الاجتماعي.
كما تفتح الحديقة المجال أمام المبادرات المجتمعية والأنشطة التطوعية، وتشجع المشاركة الفاعلة من مختلف فئات المجتمع، حيث تحتوي على مسطحات خضراء واسعة، ومرافق ترفيهية للأطفال، وملاعب للرياضات المختلفة، إضافة إلى مسارات للمشي والجري، لتشكّل بيئة مجتمعية نابضة بالحياة تعزّز التواصل بين أفراد المجتمع.
وتأتي هذه المبادرة تجسيدًا لالتزام هيئة تطوير بوابة الدرعية بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومساهمتها الفاعلة في رفع مستوى جودة الحياة، وزيادة الرقعة الخضراء، وتعزيز المشاركة المجتمعية، كما تسهم هذه الإضافات النوعية في دعم البنية التحتية المجتمعية، وتعزيز مكانة الدرعية كرمز تاريخي وثقافي، ضمن سلسلة أعمالها التطويرية المستدامة.