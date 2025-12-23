حديقة الميدان بالدرعية: أيقونة مجتمعية خضراء تعزّز الهوية وجودة الحياة ضمن مستهدفات رؤية 2030

وتأتي هذه المبادرة تجسيدًا لالتزام هيئة تطوير بوابة الدرعية بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومساهمتها الفاعلة في رفع مستوى جودة الحياة، وزيادة الرقعة الخضراء، وتعزيز المشاركة المجتمعية، كما تسهم هذه الإضافات النوعية في دعم البنية التحتية المجتمعية، وتعزيز مكانة الدرعية كرمز تاريخي وثقافي، ضمن سلسلة أعمالها التطويرية المستدامة.