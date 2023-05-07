50 مستثمراً سعودياً يبحثون الفرص الاستثمارية بإيطاليا

اختتم وفد قطاع الأعمال السعودي ممثلاً في مجلس الأعمال السعودي الإيطالي برئاسة المهندس كامل المنجد زيارة إلى جمهورية إيطاليا بحث خلالها مع المسؤولين والجهات الحكومية والخاصة الإيطالية سبل رفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
حيث التقى الوفد بالعاصمة روما بأعضاء البرلمان الإيطالي في روما، واستعرض معهم التطورات الاقتصادية وبيئة الأعمال بالمملكة ومشاريع رؤية 2030، كما نظم بالتعاون مع اتحاد الأعمال الإيطالي ملتقى الأعمال السعودي الإيطالي ومجلس الأعمال المشترك بمشاركة ممثلين من صندوق الاستثمارات العامة ووزارتي الصناعة والاستثمار وبرنامج جودة الحياة وعدد من أصحاب الأعمال من الجانبين، حيث جرى التأكيد على ضرورة إطلاق سياسة صناعية سعودية إيطالية مشتركة، وتمكين الشركات الإيطالية من الدخول للسوق السعودي.
وفي السياق ذاته التقى أعضاء الوفد بوزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو ، حيث جرى بحث زيادة الاستثمارات السعودية في إيطاليا وتعزيز التعاون في مجال الصادرات والمنتجات الإيطالية ،كما نظم بالتعاون مع مؤسسة "البيت الأوروبي - أمبروسيتي" ندوة حول البيئة الاقتصادية في إيطاليا بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.
وشارك أعضاء الوفد في مدينة ميلان الإيطالية بمنتدى الأعمال السعودي الإيطالي بحضور 300 من أصحاب الأعمال وممثلي الجهات الحكومية من البلدين، فضلاً عن عقد ورش عمل متخصصة في مجالات الطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعة والسياحة والعقار والبنية التحتية والمقاولات والرعاية الصحية.
الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإيطاليا يقدر بنحو 30 مليار ريال، في حسن تعمل حوالي 160 شركة إيطالية في العديد من المشاريع الضخمة بالمملكة.