50 مستثمراً سعودياً يبحثون الفرص الاستثمارية بإيطاليا

حيث التقى الوفد بالعاصمة روما بأعضاء البرلمان الإيطالي في روما، واستعرض معهم التطورات الاقتصادية وبيئة الأعمال بالمملكة ومشاريع رؤية 2030، كما نظم بالتعاون مع اتحاد الأعمال الإيطالي ملتقى الأعمال السعودي الإيطالي ومجلس الأعمال المشترك بمشاركة ممثلين من صندوق الاستثمارات العامة ووزارتي الصناعة والاستثمار وبرنامج جودة الحياة وعدد من أصحاب الأعمال من الجانبين، حيث جرى التأكيد على ضرورة إطلاق سياسة صناعية سعودية إيطالية مشتركة، وتمكين الشركات الإيطالية من الدخول للسوق السعودي.