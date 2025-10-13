أرض خام كبرى شرق الرياض تُطرح في مزاد "دانة الشرق" الإلكتروني

ينطلق المزاد يوم الخميس 16 أكتوبر 2025م إلكترونيًا عبر منصة مباشر للمزادات الساعة 12:00 مساءً، ويستمر حتى يوم الأحد 19 أكتوبر 2025م الساعة 8:00 مساءً.