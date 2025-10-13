أرض خام كبرى شرق الرياض تُطرح في مزاد "دانة الشرق" الإلكتروني

تعلن شركة مزاد التجارية عن إقامة مزاد علني إلكتروني “مزاد دانة الشرق” والذي يحتوي على أرض خام بمدينة الرياض، وذلك بإشراف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” وبقرار من محكمة التنفيذ.
ينطلق المزاد يوم الخميس 16 أكتوبر 2025م إلكترونيًا عبر منصة مباشر للمزادات الساعة 12:00 مساءً، ويستمر حتى يوم الأحد 19 أكتوبر 2025م الساعة 8:00 مساءً.
ويُعد المزاد فرصة مميزة في شرق العاصمة الرياض، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للعقار 670,604.88 متر مربع، يقع العقار في موقع استراتيجي حيث النمو العمراني شرق مدينة الرياض، ويحيط بمنطقة العقار طرق رئيسية مثل طريق الرياض – الدمام، وطريق الرياض – رماح.
ويعتبر هذا العقار فرصة استثمارية نوعية للشركات والمستثمرين الباحثين عن الاستثمار طويل الأجل في مواقع استراتيجية ضخمة بمدينة الرياض.
ترحب شركة مزاد بجميع الاستفسارات والتواصل عبر الأرقام التالية: 0554550498 – 0554552081