جراحة استغرقت يومًا كاملاً لزراعة كبدين وكلية لشقيقين بالشرقية

وأكد الفريق الطبي المشرف على الحالة أنه كان في تحدٍ مع الزمن بسبب احتمالية عدم توفر الأعضاء المطابقة للطفل، مما قد يؤدي لتدهور حالته، وينتهي به الحال إلى زراعة عضوي كبد وكلى بدلاً من كبد فقط، ولكن تم توفير مُتبرع وإنقاذ الأطفال بعد عمل فحوصات المطابقة مع الطفلة ومطابقة باقي المتبرعين مع الطفل وتأكيد ذلك، وتمت عملية الزراعة بنجاح.