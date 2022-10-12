شركة صدارة للكيميائيات تعقد مؤتمرها التقني الثاني كجزء من "برنامج الإثراء التقني"

وفي كلمته التي افتتح بها المؤتمر، أشار الرئيس التنفيذي لشركة صدارة للكيميائيات، د. فيصل الفقير، إلى أن برنامج صدارة للإثراء التقني يأتي تماشياً مع رؤية ورسالة الشركة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي يعتمد تحقيقها على التطوير المستمر لرأس المال البشري. وأضاف الفقير بأن الاستفادة من هذا المؤتمر لتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات والحلول المبتكرة أمر مهم للغاية لمواهبنا الشابة للتطور تقنياً والتواصل مع الخبراء في مجالات تخصصهم. ونوه الفقير إلى أهمية مدينة الجبيل الصناعية كأكبر مدينة صناعية في العالم، وبأنها تستحق أن يكون لها مجتمعها التقني، وبأن صدارة ستبذل كل ما في وسعها من أجل خلق وتعزيز ثقافة الابتكار المستمر انطلاقاً من إدراكها لأهمية تمكين موظفيها الموهوبين. وأشار إلى أن المشاركة في النسخة الأولى من المؤتمر كانت متاحة لمنسوبي الشركة فقط، ثم تمت إتاحتها في نسخة هذا العام لشركة أرامكو السعودية ومشاريعها المشتركة والجامعات والشركاء الآخرين، وبأن الطموح يرقى إلى أن يكون هذا التجمع التقني الحدث الرئيسي بالمدينة في المستقبل.