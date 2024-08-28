"رتق".. رحلة إنسانية لعلاج مصابي شقّ الشفة والحنك والتشوهات

تُعَدّ "رتق" غير الربحية، الجمعية الأولى والوحيدة في المملكة التي تهتم بعلاج مصابي شق الشفة والحنك والتشوهات المصاحبة لها، وأيضًا نشر الوعي بين أفراد المجتمع في هذا المجال.
كما تعد الجمعية من أبرز الجهات التي تسهم في تحسين حياة المصابين بشق الشفة والحنك (سقف الحلق) أو التشوهات المصاحبة لها.
وتأسست "رتق" سنة 2021، في مدينة الخبر، بترخيص رقم 2028، صادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتمت الموافقة على تشكيل مجلس إدارتها برئاسة رامي بن خالد التركي وعضوية متخصصين في تقويم الأسنان وعيوب النطق والتخاطب وخبراء في مجال الإدارة الصحية والعمل المجتمعي.
وتهدف الجمعية إلى تقديم الدعم الطبي والنفسي والتعليمي وتثقيف المصابين وعائلاتهم والمجتمع بأكمله، وتعمل على إجراء عمليات جراحية مجانية، بالتعاون مع مجموعة من الأطباء المختصين في جراحة التجميل والترميم، عن طريق شراكات بين الجمعية والمستشفيات حول المملكة؛ حيث تستهدف الجمعية الأطفال والبالغين السعوديين والمقيمين من الأسر ذات الدخل المحدود.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم الجمعية برامج توعية تهدف إلى تخفيف الوصمة الاجتماعية التي يعاني منها المصابون بشق الشفة وتعزيز قبولهم في المجتمع.
وقد شهدت الفعاليات السابقة التي نظمتها الجمعية مشاركة كبيرة من المجتمع؛ ما يعكس تلاحم الأفراد نحو قضية إنسانية نبيلة.
وفي هذا السياق، قالت المدير التنفيذي المكلف في الجمعية الهنوف العطيشان: "نؤمن بأن كل فرد يستحق فرصة لحياة طبيعية ومشرقة، ونسعى جاهدين لتقديم أفضل رعاية ممكنة لمصابي شق الشفة والحنك والتشوهات المصاحبة لها، وإضافة إلى ذلك "معًا نجعل كل شفة مبتسمة".
كما تنظم الجمعية فعاليات دورية لجمع التبرعات؛ لتغطية تكاليف عمليات شق الشفة والحنك والتشوهات المصاحبة لها التي قد تصل تكلفتها إلى 70 ألف ريال، ولديها موقع إلكتروني لجمع التبرعات بترخيص رقم 2700 من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتدعو المجتمع للمشاركة في دعم هذه الحالات الإنسانية.
ويمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات أو تقديم الدعم من خلال زيارة موقع الجمعية الإلكتروني أو عن طريق الإيميل الخاص بالجمعية info@ratq.org.sa.