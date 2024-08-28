"رتق".. رحلة إنسانية لعلاج مصابي شقّ الشفة والحنك والتشوهات

وتهدف الجمعية إلى تقديم الدعم الطبي والنفسي والتعليمي وتثقيف المصابين وعائلاتهم والمجتمع بأكمله، وتعمل على إجراء عمليات جراحية مجانية، بالتعاون مع مجموعة من الأطباء المختصين في جراحة التجميل والترميم، عن طريق شراكات بين الجمعية والمستشفيات حول المملكة؛ حيث تستهدف الجمعية الأطفال والبالغين السعوديين والمقيمين من الأسر ذات الدخل المحدود.