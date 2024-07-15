"الإسكان": زيادة نسبة البناء في الملاحق العلوية والدور الأرضي بالفلل السكنية من 70% إلى 75%

وتقرر اشتراط توفير مرمى للنفايات في المباني أكثر من 4 أدوار بحيث يكون مفتوح في كل دور، ويصل في الأرض لغرفة تجميع بها باب ذاتي الغلق يفتح على الخارج، وكذلك اشتراط ألا يقل عرض غرفة نوم السائق والعاملة المنزلية عن 2.1 م ولا تقل المساحة عن 6.5م2.