"عيد السفارات".. فعاليّة للاحتفال بعيد الفطر المبارك بحديقة "جراسي بارك"

نظم حي السفارات بالعاصمة الرياض فعاليّة "عيد السفارات" للاحتفال بعيد الفطر المبارك، ونشر البهجة والسرور داخل الحي، حيث تُقام الفعاليّة في حديقة "جراسي بارك" التي تعد من أهم حدائق الحي، وذلك خلال ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك.
وتتضمن الفعالية عددًا من العروض العالمية، وعددًا من أركان المأكولات وأركان ألعاب التحديات والألعاب الترفيهية، إضافة إلى أركان التصوير وأركان القهوة السعودية والقهوة العالمية.
ويأتي ذلك ضمن جهود إدارة الحي لتعزيز التنوع الثقافي والاجتماعي الذي يتميز به الحي، وخلق فرص الاندماج المجتمعي بين سكان الحي، مما يوفر لسكان ومرتادي الحي تجربة حضارية مميزة يُسهم في رفع جودة الحياة في الحي.