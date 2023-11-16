فيديو.. الجهات الأمنية تنجح في رصد وضبط عدد من المتسولين بتبوك

واصلت الجهات الأمنية جهودها بمختلف مناطق المملكة، وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة تبوك، عن ضبط عدد من المتسولين.
وقال الأمن العام في مقطع فيديو له على "إكس" إنه تم رصد وضبط مخالف لنظام أمن الحدود بعد قيامه بالتسول بشكل مباشر من المصلين داخل أحد الجوامع.
وأضاف أنه تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية يقوم بالتسول بشكل مباشر من الأماكن العامة.
وتم رصد وضبط مقيميْن من الجنسية الباكستانية تابعيْن لإحدى شركات النظافة يقومان بالتسول بشكل مباشر من المارة.
وأهاب الأمن العام بالجميع الإبلاغ عن المتسولين من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) وفي بقية مناطق المملكة.