صيفاً وشتاءً وفي رمضان.. "تعليم الرياض" تكشف مواعيد دوام المدارس للعام الجديد

وبيّن أن الدوام الصيفي في المدارس يبدأ بالاصطفاف الصباحي الساعة 6:15 صباحاً، فيما ستكون بداية الحصة الأولى الساعة 6:30 صباحاً، ويبدأ الاصطفاف الصباحي في التوقيت الشتوي الساعة 6:45 صباحاً، وتبدأ الحصة الأولى الساعة 7 صباحاً، أما توقيت الدوام في شهر رمضان فقد تقرر أن تكون بداية الحصة الأولى الساعة 9 صباحاً.