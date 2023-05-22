للبيع المباشر.. "إتقان العقارية" تطلق الحملة التسويقية لـ"دوف بلازا" الذي يمثل خيارات استثمارية متنوعة بالرياض

وفي التفاصيل، يتميز "دوف بلازا" بوقوعه بمنطقة تجارية مهمة بالقرب من مجموعة طرق رئيسية، مثل طريق الملك خالد، وطريقي الأمير تركي الأول والأمير نواف بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى مساحة مميزة للعقار تبلغ أكثر من 37 ألف متر مربع بمسطح بناء 24.526.5 متر مربع، وهو عبارة عن ستريب مول مقام على أرض على شارع أم الحمام عرض 40 مترًا ويتكون من دور أرضي ودور أول منها 19 معرضًا، إضافة إلى هايبر بندة على مساحة تزيد على 10 آلاف متر مما يتيح لتنوع الاستثمار فيه.