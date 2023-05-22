للبيع المباشر.. "إتقان العقارية" تطلق الحملة التسويقية لـ"دوف بلازا" الذي يمثل خيارات استثمارية متنوعة بالرياض

أطلقت إتقان العقارية اليوم، الحملة التسويقية للبيع المباشر لـ"دوف بلازا"، الذي يتكون من مول تجاري بحي أم الحمام الغربي، أحد أهم الأحياء الحيوية بالعاصمة الرياض، ما يجعله خيارًا استثنائيًا لجني الأرباح وتنوع الاستثمارات بجاهزيته وموقعه الاستراتيجي.
وفي التفاصيل، يتميز "دوف بلازا" بوقوعه بمنطقة تجارية مهمة بالقرب من مجموعة طرق رئيسية، مثل طريق الملك خالد، وطريقي الأمير تركي الأول والأمير نواف بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى مساحة مميزة للعقار تبلغ أكثر من 37 ألف متر مربع بمسطح بناء 24.526.5 متر مربع، وهو عبارة عن ستريب مول مقام على أرض على شارع أم الحمام عرض 40 مترًا ويتكون من دور أرضي ودور أول منها 19 معرضًا، إضافة إلى هايبر بندة على مساحة تزيد على 10 آلاف متر مما يتيح لتنوع الاستثمار فيه.
وأوضحت "إتقان العقارية" أن العقار يتمتع بكونه من العقارات ذات الدخل السنوي المرتفع وموقعه بالقرب من العديد من المنشآت الحكومية والحيوية ومؤجر بنسبة تتجاوز الــ 96 بالمية لكامل محلاته لشركات ذات علامات تجارية عالمية، بالإضافة إلى تفرده بالمنطقة لعدم وجود مراكز تجارية ويبلغ طوله على الشارع الرئيسي قرابة 200 متر، كما أن المنطقة مخدومة من كافة النواحي الصحية والتعليمية والإسكانية والاقتصادية.
ودعت "إتقان العقارية" المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في المنافسة على شراء لـ "دوف بلازا" التواصل والاستفسار مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم الموحد"920001019"، أو الجوال "0543899967"، "0500106030".