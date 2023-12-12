"المرشد": لهذا السبب أقترح إنشاء مكتبات عامة للقراءة داخل حدائق الأحياء بمدن المملكة

ويضيف "المرشد" قائلاً: "وما زالت الجهود حثيثة نحو تحقيق المزيد والمزيد في كافة مجالات جودة الحياة التي تعطي بعداً جمالياً ونفسياً وصحياً للمجتمع والأفراد، وترسيخ ثقافة القراءة لدى الجيل الجديد وبالذات «جيل الإنترنت» الذي لا يعرف سوى وسائل التواصل والأجهزة مهم جداً لنستطيع خلق نوع من التوازن في عقول الأجيال الشابة بعيداً عن تلك الأجهزة التي أغلقت عقول أبنائنا وبناتنا، ولا نستطيع إجبارهم على القراءة أو تحديد أوقات معينة للتعامل مع تلك الأجهزة، ولكننا نستطيع تهيئة الأجواء المناسبة التي تشجعهم على ذلك العمل وتهيئة الأرضية الجيدة للدخول في هذه التجربة الجميلة، ومن ثم تصبح مع الوقت عادة لا يمكنهم الفكاك منها".